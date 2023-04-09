(حماس) تدين العدوان (الإسرائيلي) على سوريا

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، العدوان (الإسرائيلي) الذي وصفته بالهمجي على سوريا، وقالت إنه يعكس العدوانية المتزايدة للكيان على المنطقة، وتصعيد إرهابه ضد كل مكونات الأمة.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان مقتضب، تضامن حركته مع سوريا في وجه العدوان (الإسرائيلي)، "والذي يتطلب توحيد كل الجبهات لمواجهة عربدة الاحتلال المتصاعدة، ومنعها من انتهاك مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وشن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) غارات جوية على عدة مواقع سورية، فجر الأحد، بينها مجمع عسكري ومواقع تابعة للجيش السوري، ردًا على إطلاق 6 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل.

وحسب قناة الميادين الفضائية، أعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا عن مسؤوليته استهداف مواقع للاحتلال في الجولان السوري المُحتل؛ رداً على الاعتداءات في المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي التصعيد على عدة جبهات مع الاحتلال (الإسرائيلي) وفي حدث تاريخي، في إطار الرد على جرائمه المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمصلين المعتكفين فيه، وما تخللها من اعتقالات واعتداءات.