تستنكر كتلة الصحفي الفلسطيني احتجاز عناصر الأمن التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" للزميل المصور الصحفي عبد الحكيم أبو رياش وذلك خلال تغطيته لإضراب موظفي الأنروا أمام مقرها في غزة.

كما وتدين الكتلة التصرفات العنجهية التي تعامل بها أمن الأنروا مع الصحفي أبو رياش من خلال التهديد بالاعتداء عليه ومحاولة كسر معداته الصحفية وإجباره على حذف الصور التي توثق إضراب الموظفين.

وأمام هذا الفعل المشين بحق الصحفي الفلسطيني الذي يواصل الليل بالنهار لنقل معاناة شعبه في ظل الاحتلال والحصار، فإننا في كتلة الصحفي نؤكد أن تصرفات أمن الأنروا تمثل انتهاك واضح لحرية الصحافة وتجاوز للقوانين الدولية التي أقرتها.

ونطالب إدارة وكالة الغوث في غزة بفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة جميع المتورطين في احتجاز الصحفي أبو رياش خلال قيامه بعمله خارج حدود مؤسسة الأنروا.

وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية بموقف مسئول يدين تصرفات موظفي أمن الانروا التي تتعدى سياق عملها الطبيعي داخل مؤسساتها.