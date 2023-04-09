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مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة وموقع ترسلة المخلاة بجنين

الرسالة نت- جنين

اقتحم مستوطنون، مساء الأحد، خربة الحفيرة وموقع "ترسلة" المخلاة من جيش الاحتلال جنوب جنين، فيما أعاق جنود الاحتلال تنقل المواطنين في المكان، لتأمين الحماية لهم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخربة وموقع "ترسلة" القريب من شارع جنين- نابلس، قرب محطة عرابة، وجبع بعد إغلاق المنطقة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا مفاجئا قرب محطة عرابة، وأعاقت تحركات المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا، المحاذية لخربة الحفيرة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جبع، وعجة، وعنزة، وعلى شارع جنين- نابلس.

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