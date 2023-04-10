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^200 مثال: غزة العزة

(كتائب القسام) تدعو لدعم المقاومة عبر عملة البتكوين

الرسالة نت-غزة

دعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، لدعم المقاومة عبر عملة البتكوين الإلكترونية.

وقالت الكتائب في تصريح مقتضب، نشرته عبر قناتها الرسمية على تلجرام: "ندعو مجدداً في شهر العطاء لدعم المقاومة من خلال عملة البتكوين الإلكترونية".

وذكرت أن آلية التبرع من خلال رابط التواصل عبر البريد الإلكتروني: fund.alqassam.ps.

وتأتي هذه الدعوة في ظل توتر الأوضاع الميدانية في الساحة الفلسطينية سواء بالضفة أو غزة بالتزامن مع الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها القسام للتبرع ماليا عبر (بتكوين)، بل سبقتها دعوتين الأولى عام 2019 والثانية عام 2021.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/281145

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