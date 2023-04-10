تقلق العديد من الأمهات بشأن صيام شهر رمضان في فترة الرضاعة الطبيعية، حيث يزداد خوفها على رضيعها من قلة إنتاج حليب الثدي بسبب الصيام.

وأكدت بعض الدراسات أن الصيام يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الرضاعة الطبيعية، حيث وجد بعض الباحثين أن كمية حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات تنخفض بشكل ملحوظ أثناء الصيام، وذلك بسبب عدم شرب كميات كافية من الماء.

كما تتأثر صحة الرضيع بسبب قلة التغذية وعدم حصوله على القدر الكافي من العناصر الغذائية الضرورية لنموه.

الإنفوجراف التالي يستعرض 9 نصائح مهمة للمرضع في شهر رمضان للتغلب على أي آثار سلبية نتيجة الصيام..





العين الإخبارية