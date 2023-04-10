(الهيئة الوطنية) تستنكر إجراءات القمع والتنكيل بحق شعبنا بالداخل

استنكرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل بشدة إجراءات قوات الاحتلال المتمثلة بالقمع والتنكيل والملاحقة والاعتقال بحق المشاركين بالفعاليات الشعبية المنددة بالاعتداءات الهمجية على المسجد الأقصى والتنكيل بالمصلين والمعتكفين واعتقال المئات منهم.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن التعدي على المعتكفين في المسجد الأقصى يعد انتهاكا واضحا لحرمة شهر رمضان المبارك وللقوانين الدولية التي تؤكد إسلامية وعروبة وفلسطينية المسجد وكذلك بانتهاك فاضح للحق بالعبادة".

وتجدد الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل تثمينها وتحيتها لجماهير الداخل في نفس الوقت الذي تستنكر به بشدة إجراءات الاحتلال التي قامت بالتنكيل والقمع والاعتقال للمتظاهرين وخاصة لرافعي العلم الفلسطيني بوصفه رمزًا للهوية الوطنية الفلسطينية.

تؤكد الهيئة أن فعاليات شعبنا بالداخل والتي تزامنت مع صمود شعبنا وفعالياته الكفاحية بالقدس والضفة وغزة قد أثبتت من جديد تلاحم شعبنا وترابطه في مسيرة كفاحية واحدة في مواجهة سياسة التفتيت والتجزئة الممارسة من قبل الاحتلال.

وفي وقت سابق نظمت جماهير الداخل الفلسطيني المحتل سلسلة من الفعاليات الشعبية الكفاحية الباسلة بالعديد من المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية احتجاجا على اعتداءات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الأقصى ورفضاً لمحاولاته بتحقيق التقسيم الزماني والمكاني له.