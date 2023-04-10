"عرين الأسود": سنحاسب كل من تسبب باستشهاد أي مقاوم

قالت مجموعات "عرين الأسود" التي تنشط في نابلس، مساء اليوم الإثنين، إنها ستحاسب كل من خطط ونفذ وتآمر وتلسن وأعطى معلومة سواء أدت لاستشهاد مقاوم أو مجاهد أو قائد من العرين أو من غيره من فصائل المقاومة.

وأضافت في بيان لها: "قلنا ونعيد ونذكر مرة أخرى، واهم من يظن أننا لا نعلم كل شيء، كل اسم، كل جهة شاركت مهما كان حجم مشاركتها في الجرائم التي وقعت بحق أبناء العرين وأبناء شعبنا، ولكن يبدو أن من نوجه له الرسائل لا يقرأ جيدًا ولا يقرأ بين السطور"، معتبرةً هذه هي الرسالة الأخيرة.

وأشارت إلى أن عناصرها تصدوا لقوات الاحتلال وأوقعوها في كمين محكم بمخيم العين فجرًا، وشكلوا حزمًا ناريًا مكثفًا بالرصاص والعبوات الناسفة ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الاحتلال.

وجاء البيان على خليفة قتل شاب اتهم بـ "التخابر" لصالح الاحتلال والمشاركة في تصفية مقاومين.