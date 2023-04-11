التشريعي يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2022

استقبل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يوسف أبو سلمية، بمقر المجلس بغزة.

واستلم د. بحر تقرير الديوان عن العام الماضي 2022، وذلك بحضور رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة النائب هدى نعيم.

وأكد د. بحر أهمية دور ديوان الرقابة في متابعة العمل الحكومي، وأن المجلس التشريعي ولجانه المختلفة، حريصون دومًا على الاطلاع على تقارير الديوان التي تصلهم، وتعمل اللجان على دراستها ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق توصيات التقارير.

وأوضح د. بحر أن حرص التشريعي ولجانه يأتي لاهتمامه العالي بتجويد الخدمات الحكومية، وأداء الوزارات والهيئات المختلفة، والارتقاء بمستوى النزاهة والشفافية في أداء الجهات الرسمية، وبالتالي تقديم أفضل خدمة ممكنة لأبناء شعبنا.

من جهته؛ أكد أبو سلمية حرص الديوان على التواصل المستمر مع المجلس التشريعي والعمل وفق توجيهاته، شاكراً جهود المجلس التشريعي في تطوير ودعم عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وشدد أبو سلمية على حرص ديوان الرقابة مع كافة الجهات الشريكة على سد أي خلل في النظام المعمول به، وصولاً لنظام شفاف ونزيه، يقدم الخدمات ويجودها لأبناء شعبنا.