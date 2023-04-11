حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهيدين المجاهدين الأسيرين المحررين سعود عبد الله سعود الطيطي الذي أمضى 14 عاما في الأسر، ومحمد غازي محمد أبو ذراع، الذي أمضى 7 أعوام في الأسر، اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح قرب قرية دير الحطب شرق نابلس مساء الثلاثاء، استجابة لنداء الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إننا إذ ننعى الشهيدين البطلين اللذين ارتقيا بعد حياة حافلة بالجهاد ومقارعة العدو والصبر على آلام السجن، لنعاهد أبناء شعبنا وأمتنا على المضي في درب المقاومة والجهاد حتى استعادة حقوق شعبنا وكنس الاحتلال من أرضنا ومقدساتنا.