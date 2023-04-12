كتيبة طولكرم تنعي الشهيدين الطيطي وأبو ذراع وتتوعد بالرد

نعت كتائب شهداء الأقصى مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم)، الشهيدين المقاتلين، الشهيد المشتبك محمد أبو ذراع والشهيد المشتبك سعود الطيطي، الذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات في مخيم نابلس .

وقالت الكتائب في بيان صحفي، "يا جماهير شعبنا العظيم نزف إليكم شهدائنا الأبطال الشهيد المشتبك محمد أبو ذراع والشهيد المشتبك سعود الطيطي" .

وأضافت، لقد أكثرتم علينا والله . وأوجعتم قلوبنا نشهد الله بأنكم أديتم الأمانة كنتم رجال المصاعب كنتم قادة بكل صدق أبتغيتم وجه الله مشتبكين مقبلين غير مدبرين فراقكم علينا غير هين ولكن نُعزي أنفسنا أننا على دربكم سائرون أخذتم ثأر أخوتكم وأكملتم المشوار وحان الوقت حتى ترتاحون بعد هذا التعب وعلينا إكمال ما بدأتم وأخذ ثأركم بإذن الله الجبار .

وتابعت، لقد كنتم خير رفاق وخير من وفى بعهده وخير يدٍ قد ضغطت على الزناد ،فلم يعد هناك وقتٌ للرثاء وقد حان وقت الأنتقام ،مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم).