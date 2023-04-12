واتساب ينسخ ميزة جديدة من تليغرام

أعلنت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيق واتساب (Whatsapp) سيحصل على ميزة من الميزات المهمة المشابهة لتلك الموجودة في تليغرام.

وحسب ما ذكره موقع "غزشاينا" (gizchina)، فإن تطبيق واتساب -المملوك لشركة "ميتا" (Meta)- يسعى للحاق بالركب في ما يخص الميزات المتطورة التي تقدمها بعض التطبيقات الأخرى مثل تليغرام (Telegram) وسيغنال (Signal).

ويشتهر تطبيق تليغرام بميزة مهمة تسمى "القنوات"، ويعمل واتساب على ميزة مشابهة يطلق عليها اسم النشرة الإخبارية الخاصة "برايفت نيوزلتر" (Private Newsletter)، ولكن تم تغيير اسمها لاحقا لتتناسب مع الغرض الأساسي لهذه الميزة.

ويشير تقرير موقع "غزشاينا" إلى منشور ظهر على موقع "وابيتا إنفو" (WABetaInfo) يفيد بأن الميزة الجديدة في واتساب ستختلف قليلا عن ميزة القنوات في تليغرام، حيث ستتم إعادة تصميم علامة تبويب التحديث الجديدة، وسيجري ترتيب جميع الحالات بتنسيق أفقي بدلا من التنسيق الرأسي الموجود حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن معلومات المستخدم مثل أرقام الاتصال ستبقى مخفية بعد انضمامك إلى قناة معينة، ولن يتمكن أعضاء القناة الآخرون من رؤيتك في القناة حتى لو كانت لديك جهات الاتصال الخاصة بهم.

ووفقا للموقع، فإن الميزة الجديدة لوحظت في الإصدار التجريبي (2.23.8.6) لواتساب المخصص لأجهزة أندرويد، ومن غير المعروف متى سيتم إطلاقها بشكل رسمي للمستخدمين.

ولا يزال واتساب تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية، مع قاعدة مستخدمين كبيرة تتخطى ملياري مستخدم، ومع ذلك فإذا قارنت ميزاته بالتطبيقات المنافسة الأخرى ستدرك أنه يفتقر إلى بعض المزايا المهمة.

المصدر : مواقع إلكترونية