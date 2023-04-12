الاقتصاد: طواقم حماية المستهلك تنظم جولات ليلية على المخابز بغزة

نظمت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد في محافظة غزة جولات ليلية على المخابز.

وأوضحت الطواقم أن زياراتها الميدانية شملت 8 مخابز وتأتي بهدف متابعة عملها والتأكد من مدى التزام أصحابها بالشروط الصحية الواجب توفرها.

وضبطت الطواقم في جولاتها 67 كجم بيتيفور مشكل بسبب مخالفتها للمواصفات الفلسطينية من حيث عدم وجود تاريخ إنتاج على العبوات، وكذلك محضري ضبط لمخابز لم تلتزم بالإجراءات السليمة.

وتابعت الطواقم خلال جولاتها بمشاركة طواقم مباحث التموين جودة الدقيق والمياه المستخدمة في صناعة الخبز والمعجنات وفحص وزن ربطة الخبز.

وأكدت الوزارة أن طواقمها ما زالت تواصل العمل بخطتها الرمضانية في الرقابة على الأسعار ومنع رفع أسعار السلع في الأسواق والمحال التجارية واستغلال حاجة المواطنين.