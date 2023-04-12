صرف مبلغ مالي لأسر شهداء عدوان 2014 الأسبوع القادم

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي بغزة، عن صرف مبلغ مالي، لأسر شهداء عدوان 2014م خلال الأسبوع القادم.

كذلك أعلنت عن صرف الربع الأول من مكافآت تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام 2022م، وصرف مخصصات كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم خلال الأسبوع القادم.

وأدانت اللجنة خلال اجتماعها تصعيد الاحتلال لاعتداءاته بحق المسجد الأقصى، وتسهيل اقتحام المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، والاقتحامات لمدن الضفة وارتقاء عدد من الشهداء خلال الأيام الماضية، وقصف عدد من المنشآت والأعيان المدنية بقطاع غزة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر إجتماعات لجان: (الشؤون الإدارية، اللجنة التوجيهية العليا للمياه والصرف الصحي، شؤون الأراضي الحكومية)، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت تخصيص قطعة أرض بمدينة الزهراء، بغرض إنشاء مقر دائم للهيئة العامة للشئون المدنية.

وأعلنت عن استملاك عدد من قطع الأراضي لصالح مشروع إنشاء آبار الاسترجاع شمال شرق قطاع غزة.

وأصدت قرار بإلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية، لمخالفتها شروط التخصيص الموقعة مع سلطة الأراضي.

وأعنت عن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المساعدة للجنة التوجيهية العليا للمياه والصرف الصحي.

كذلك أقرت تشكيل فريق حكومي برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتحديث دراسة وتخطيط العشوائيات بقطاع غزة.

واعتمدت اللجنة التقرير النهائي لأعمال لجنة ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية، وتقرير أعمال اللجنة العليا للتحول الرقمي الذكي للعام 2022م.

كذلك اعتمدت عدد من المحددات والآليات الحكومية المتعلقة بتنفيذ قانون التقاعد المعدل.