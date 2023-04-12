بيانات أمريكية ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو طفيف بعد أن أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

وأظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك.

وأشارت بيانات من معهد البترول الأمريكي إلى ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 7 من أبريل 2023.

ووفقًا لبيانات المعهد فقد ارتفعت مخزونات البنزين في الفترة نفسها بمقدار حوالي 450 ألف برميل بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضها 1.6 مليون برميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 81.65 دولارًا للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.19% إلى 85.77 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وفي ذات الوقت، انخفض خام برنت 5 سنتات إلى 85.57 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 81.48 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار ارتفعت نحو 0.2% يوم الثلاثاء وسط آمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة التشديد النقدي بعد نشر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقال باتريك هاركر؛ رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا إنه يشعر أن البنك المركزي الأمريكي سيكتفي قريبا من رفع أسعار الفائدة.

وحذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن الثغرات الكامنة في النظام المصرفي قد تؤدي إلى أزمة جديدة وتضر بالنمو العالمي هذا العام لكنه حث الدول الأعضاء على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم العنيد.

ومن المقرر أن تنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تقريرها الشهري يوم الخميس بينما ستنشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها يوم الجمعة، وسيتضمن التقريران أحدث التوقعات للعرض والطلب بسوق النفط.