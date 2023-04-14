في ظل استنفار محور المقاومة.. (إسرائيل) تغلق الأجواء على نفسها

أغلق الكيان (الإسرائيلي) مجاله الجوي أمام الرحلات المدنية من جهتي الشمال والجنوب، ليل الخميس حتى مساء الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأكدت قناة "كان" إغلاق المجال الجوي في الشمال لمسافة 6 كيلومترات من الحدود السورية واللبنانية، وفي الجنوب لمسافة مماثلة من الحدود مع قطاع غزة.

وجاء القرار وفقا للمصدر "بتوجيه من قوات الأمن"، و"خوفا من تصعيد أمني واسع النطاق".

ووزعت هيئة المطارات على الطيارين إشعار "نوتام"، الذي يشير إلى تنبيه قادة الطائرات إلى وجود مخاطر في مسار الرحلة أو في موقع يمكن أن يؤثر عليها.

ويأتي هذا الإغلاق في الوقت الذي تستنفر فيه قوى المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف غدا الجمعة.