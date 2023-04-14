السعودية تعلن عن موعد تحرى هلال شهر شوال 1444

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن تحديد موعد تحري خلال شهر شوال 1444 وذلك وفقا واستنادا إلى قرار صادر عنها فجر اليوم الجمعة الموافق 14 أبريل الجاري.

وبدأ عدد كبير من المواطنين والمقيمين في البحث عن عيد الفطر 2023 السعودية وتحديد موعد تحري هلال شهر شوال 1444 من أجل معرفة أول أيام عيد الفطر 2023 في السعودية، حيث رجت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل الجاري.

وقالت المحكمة العليا في المملكة ، إنه ونظرا لقرارها رقم (168 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ، أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.

وعبرت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ووفقا للحسابات الفلكية شبه الرسمية فإن أول أيام عيد الفطر 2023 في السعودية وسائر الدول العربية والإسلامية سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل الجاري، إلا أن المسلمين ينتظرون ما ستحدده المحاكم الشرعية المختصة ودور الإفتاء بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.