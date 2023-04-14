الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير عماد الدين أبو الهيجا

جددت محكمة الاحتـلال العسكرية في سالم الاعتقال الإداري للمرة الرابعة، بحق الأسير عماد الدين جمال أبو الهيجا من مخيم جنين لمدة 4 أشهر إضافية.

وقالت الأسيرة المحررة بنان أبو الهيجا إن محكمة الاحـتلال جددت أمس الخميس، الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لشقيقها الأسير عماد الدين جمال أبو الهيجا لمدة 4 شهور جديدة.

وأوضحت أبو الهيجا أن شقيقها أمضى في سجون الاحتلال ست سنوات من عمره، خلال ست اعتقالات سابقة.

ويعاني عماد الدين من آلام مختلفة داخل سجون الاحتلال خلال الشهور الماضية، في يده اليمنى وظهره ورأسه، بينما تماطل إدارة سجن مجدو في علاجه.

والأسير عماد الدين أبو الهيجا متزوج وله أربعة أطفال، لم يعيش معهم حياة أسرية مستقرة بسبب توالي الاعتقالات.

والأسير عماد الدين شقيقه الأسير عبد السلام، وهما نجلا الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا وشقيقا الشهيد حمزة والأسير المحرر عاصم، ووالدتهما أسماء أبو الهيجا وشقيقتهما بنان أسيرتين محررتين.

ووالدهم القيادي في حركة "حماس" الأسير جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عاماً)، أحد قادة معركة مخيم جنين.

واعتقل الشيخ أبو الهيجا أربع مرات منذ عودته لوطنه عام 1990، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير عام 2002 الذي حكم فيه بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة قيادة كتائب القسام.

وصنفه الاحتلال بالأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي وقضى فيه نحو 10 سنوات، وخرج منه بعد إضراب الكرامة الذي خاضه الأسرى عام 2012، واستمر 28 يوماً، وأوقفوا خلاله سياسة العزل في حينه.

واستشهد نجله "حمزة" في اشتباك مع جنود الاحتلال في مارس 2014 بعد مطاردة من الاحتلال لعدة سنوات.