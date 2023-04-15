أجواء ربيعية صافية في فلسطين اليوم السبت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائمًا جزئياً إلى صاف بوجه عام، دافئا في المناطق الجبلية، حاراً نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة دافئا نسبياً ولطيفاً، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأفادت الأرصاد الجوية أن الجو غداً الأحد يكون صافياً بوجه عام، دافئاً في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.