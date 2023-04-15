أعلنت شركة "مايكروسوفت" الجمعة، عن إتاحة فلاتر "سناب شات" (Snapchat) لمنصة التواصل الخاصة بالأعمال "تيمز" (Teams).

وقالت "مايكروسوفت" إن مستخدمي منصة التواصل تيمز، بإمكانهم إضفاء طابع فكاهي على اجتماعات الفيديو من خلال فلاتر سناب شات الشهيرة.

ويتم تفعيل فلاتر سناب شات من خلال الإعدادات تحت بند "تأثيرات الفيديو/ المزيد من تأثيرات الفيديو" (Video effects/More Video effects)، ثم التمرير لأسفل في النطاق الأيمن، وتحديد سناب شات في فئة الفلتر.

وأطلقت الشركة الأمريكية، إصدارا جديدا من تطبيق "تيمز" المتخصص في عقد الاجتماعات وتسهيل التعاون بين زملاء العمل لويندوز (Windows).

وأشارت أنها أعادت تطوير التطبيق من الصفر، بهدف توفير تجربة أفضل للمستخدمين من خلال العمل على تبسيط الواجهة وتحسين سرعة التطبيق ومنحه العديد من المميزات الذكية.

بدورها، قالت نائبة رئيس الهندسة في مايكروسوفت/ تيمز، سومي سينغ، إن الإصدار الجديد من التطبيق أسرع وأبسط وأكثر مرونة من أي وقت مضى.

وأوضحت أن الشركة حققت تقدما كبيرا في الأداء وقابلية الاستخدام، إذ إن التطبيق الجديد لويندوز أسرع بالضعف مقارنة مع الإصدار الحالي، كما يستهلك 50% أقل من الموارد.