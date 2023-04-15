نزيف الدم لا يتوقف.. قتيلان بجريمتي إطلاق نار في رهط وشفاعمرو

قُتل الفتى محمد سلامة أبو هواش البالغ (14 عاما)، وأصيب شاب آخر يبلغ من العمر (17 عامًا) بجراح بين طفيفة ومتوسطة، صباح اليوم السبت، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار خلال شجار وقع في حارة "5" في مدينة رهط جنوبي البلاد.

ونُقل المصابان على الفور إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، حيث أُعلن وفاة الفتى بعد أن كانت حالته حرجة، والمصاب الآخر حالته مستقرة ويخضع لاستكمال العلاج.

وكان قد قتل الشاب شادي نجار ويبلغ من العمر 39 عاما وهو من مدينة شفاعمرو، فجر اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بمنطقة حيفا. ونقل المصاب إلى مستشفى رمبام في حيفا قبل أن يُعلن عن وفاته.

وقبله قُتل شاب من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار اقتُرفت، فجر أمس الجمعة.

وأفادت مصادر محلية في اللد بأن ضحية الجريمة هو الشاب حمزة أبو غانم (25 عاما).

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية بأن شابا، تعرض لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بالغة الخطورة، وجرى نقل المصاب إلى المركز الطبي "أساف هروفيه"، جنوب شرق تل أبيب، لتلقي العلاج.

وأعلن، في وقت لاحق، عن وفاة الشاب متأثرا بإصابته، إذ حاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنهم اضطروا لإقرار وفاته.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية أدى صلاة الفجر في المسجد وعندما وصل إلى ببته أطلق قتلة مجهولون النار عليه وقتلوه.

44 جريمة قتل بالداخل الفلسطيني منذ مطلع 2023

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، منذ مطلع عام 2023 نحو 44 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد، وسط تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال.



المصدر: عرب48