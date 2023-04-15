كتائب القسام بجنين تعد بمواصلة نهج المقاومة حتى دحر الاحتلال

شارك مقاومون من كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء أمس الجمعة، في حفل تأبين الشهداء بمخيم جنين، وسط حضور جميع فصائل المقاومة بالمخيم.

وشهد المهرجان التأبيني لقافلة وثلة مباركة من الشهداء بجنين، حضور لافت لعددٍ من عناصر كتائب القسام بالمخيم.

ورفع مقاومو القسام صورة للشهيد القسامي معتصم ناصر الصباغ الذي ارتقى بتايخ 07 آذار/ مارس الماضي، خلال اشتباكٍ مسلح مع الاحتلال بعد محاصرة منزل بمخيم جنين برفقة 5 شهداء آخرين بينهم القسامي المجاهد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة البطولية.

وكانت عبارات الوفاء حاضرة في مهرجان تأبين الشهداء، وبينها: “بكم انتصرنا وسننتصر ولن نترك أمانة دماءكم”، إلى جانب لافتة جلدية تضم صور كوكبة من شهداء جنين.

وفي نهاية حفل التأبين، تم تكريم أهالي الشهداء، فيما توعد فصائل المقاومة بجنين بمواصلة توجيه ضرباتها صوب قوات الاحتلال الذي يحاول كسر الحالة الثورية في الضفة الغربية.

وشددت فصائل المقاومة على أن الاحتلال واهم في محاولته كسر الحالة النضالية والثورية، مؤكدةً أن مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق الاحتلال.

ووعدت الشعب الفلسطيني بمواصلة نهج المقاومة وطريق الشهداء، مضيفة: “أنتم الحصن الحصين والسد المتين، التي تحطمت وستتحطم عليه كل مكائد الاحتلال”.