4900 أسير في سجون الاحتلال

قالت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، إن (إسرائيل) تعتقل في سجونها نحو 4900 أسير وأسيرة، بينهم 700 أسير مريض، كما تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا توفوا داخل السجون خلال العقود الماضية.

جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز وادي حلوة في القدس، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل الاثنين.

وذكرت المؤسسات الحقوقية أن عدد المعتقلين حاليا “4900، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلًا وطفلة تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم 6 أطفال، وأسيرتان”.

وأضافت أن عدد الأسرى المعتقلين منذ قبل توقيع اتفاقية أوسلو يبلغ 23، كما أعيد اعتقال 11 أسيرا محررا في صفقة “وفاء الأحرار” أبرزهم الأسير نائل البرغوثي “الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل”.

أما الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن المؤبد فيبلغ وفق التقرير الحقوقي 554 أسيراً.

والسجن المؤبد غير محدد المدة وفي بعض الحالات يستمر الاعتقال بعد الوفاة، إذ تواصل إسرائيل احتجاز جثامين 12 أسيرا توفوا داخل السجون بين عام 1980 و2023.

وكشف التقرير عن وجود 700 أسير مريض “24 منهم مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة” محذرة من “استمرار جريمة الإهمال الطبي/ القتل البطيء بحق الأسرى”.

وخلال 2023، سجلت المؤسسات الحقوقية نحو 2300 حالة اعتقال بينهم “أكثر من 350 طفلا غالبيتهم من القدس، و40 من النّساء والفتيات”.

وقالت المؤسسات الفلسطينية إن المعتقلين يواجهون -مع عائلاتهم- “جرائم ممنهجة”، مشيرة إلى “تفشي سياسة العقاب الجماعي، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم، والملاحقة المتكررة، والتهديدات، واستخدام العائلة كأداة للضغط على المعتقل، وجريمة التّعذيب في مراكز التّحقيق”.

ولفت تقرير المؤسسات الفلسطينية إلى تصاعد سن قوانين وتشريعات “عنصرية تمس مصير الأسرى وعائلاتهم” خلال العام الجاري، تضاف إلى قوانين سابقة.

وذكر منها “مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948”.

وقال إن (إسرائيل) تواصل عزل 35 أسيرا انفراديا “من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة” كما تواصل “عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، والتنكيل بهم ومنع زيارة عائلاتهم”.

(الأناضول)