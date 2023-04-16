حماس: ذكرى استشهاد أبو جهاد تمثل مناسبة وطنية للتأكيد على المقاومة

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن الذكرى الخامسة والثلاثين لاغتيال الشهيد القائد الوطني خليل الوزير "أبو جهاد"، تمثل مناسبة وطنية للتأكيد على خيار المقاومة وقتال الاحتلال الذي تبناه الشهيد أبو جهاد والذي دفع حياته دفاعاً عن حق الشعب في النضال ضد المشروع الاستعماري الصهيوني .

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الذكرى تثبت عجز الاحتلال عن وقف نضال شعبنا عبر الاغتيال ، بل هذا الاجرام سيزيد شعبنا تمسكاً بحقه في ارضه ومقدساته.

وختم بقوله: "في ذكرى استشهاد خليل الوزير ، نؤكد على حتمية وحدة المقاومة في ميدان الفعل النضالي بين كل قوى شعبنا ، باعتبار ذلك سر قوتنا وقدرتنا على هزيمة المحتل".