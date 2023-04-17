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شاهد| كيف واكبت صحيفة الرسالة جريمة اغتيال أسد فلسطين؟

الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي
الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي

الرسالة نت- غزة

واكبت صحيفة الرسالة في عددها الصادر بتاريخ 17/4/2004 جريمة اغتيال قائد وأسد فلسطين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي على يد جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بكل تفاصيلها.

واشتمل العدد على تغطية جريمة الاغتيال وردود الأفعال الشعبية والرسمية والدولية وما رافقها من مسيرات ومواجهات على جميع خطوط التماس في مناطق الضفة وقطاع غزة إلى جانب المسيرات المليونية التي جابت معظم العواصم العالمية تنديدا واستنكارا لجريمة اغتيال الدكتور الرنتيسي.

كما اشتمل العدد على سلسلة من المقالات التي تتحدث عن حياة وسيرة الشيخ الشهيد الرنتيسي وصلابته في مقارعة دولة الاحتلال التي وصفته بالمقاتل والقائد العنيد.

ويصادف اليوم الاثنين السابع عشر من نيسان/ أبريل ذكرى اغتيال جيش الاحتلال  الرنتيسي، الذي استشهد بعد شهر واحد فقط من توليه قيادة الحركة خلفًا للشيخ أحمد ياسين.

من صور العدد

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