5 أفلام عربية تُشارك في مهرجان (كان 76)

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، مؤخرًا، قائمة الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة في الدورة الـ 76 التي تقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو/ أيار المقبل.

وتضم قائمة الأعمال المشاركة في مختلف مسابقات الدورة الجديدة من مهرجان "كان" أفلامًا من 4 دول عربية، هي: المغرب، الجزائر، تونس والسودان. وتظهر هذه المشاركات على قوائم المهرجان للمرة الأولى.

تونس بـ "بنات ألفة"..

أول الأفلام العربية هو "بنات ألفة" للتونسية كوثر بن هنية، وقامت ببطولته هند صبري. الفيلم من تأليف وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وصوِّرَ ونُفِّذَ في تونس عام 2022.

تقدم "بن هنية" تجربة سينمائية تجمع بين الوثائقي والدراما. واستلهم الفيلم من قصة حقيقية لامرأة تدعى ألفة في الأربعينيات من العمر، تنحدر من بيئة فقيرة وهي ربة منزل وأم لـ 4 فتيات.

يركز الفيلم على كيفية تعامل الأم ألفة مع بناتها المراهقات وميولهن نحو التطرف وهروبهن إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وانتهائهن في السجن.

حصل "بنات ألفة" على جائزة 10 آلاف دولار من أيام القاهرة لصناعة السينما في الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

"وداعًا جوليا" من السودان..

وفي مسابقة "نظرة ما" ضمن المهرجان تشارك 3 أفلام عربية، أولها الفيلم السوداني "وداعا جوليا"Goodbye Julia للمخرج محمد كردفاني، ويعد أول فيلم سوداني يقع عليه الاختيار في مهرجان "كان" عبر التاريخ.

وقال منتج الفيلم أمجد أبو العلاء، إن العمل أخذ وقتا طويلا في التحضيرات، وحصل على العديد من الجوائز في مرحلة التطوير، منها 5 جوائز من مهرجان الجونة السينمائي وجائزة من مهرجان البحر الأحمر.

وتتناول قصة الفيلم ما وراء الصراع السياسي في السودان، وهو الجانب الاجتماعي للصراع بين شمال السودان وجنوبه من داخل البيوت، ليطرح تساؤلًا عما إذا كانت السياسة أم العنصرية بداخل البيوت هي السبب في تقسيم السودان.

فيلما المغرب..

ويشارك في المسابقة فيلمان من المغرب؛ الأول "كذب أبيض" The Mother of All Lies للمخرجة أسماء المدير، وشاركت مؤسسة الدوحة في دعمه إنتاجيًا.

تدور قصته حول رحلة أسماء لاكتشاف طفولتها مع متابعة قصة انتفاضة الخبز عام 1981 وكيف أثَّرت هذه الانتفاضة في المجتمع المغربي.

الفيلم المغربي "كلاب الصيد" hunting dogs للمخرج كمال لزرق ضمن قائمة المشاركة ويقدم من خلاله قصة أب يعيش مع ابنه في الضواحي الشعبية ويحاولان البقاء على قيد الحياة يوميا بالعمل في العالم السفلي المحلي.

تعرض الأب وابنه لموقف صعب حين يجدان جثة رجل اختطف عن طريق الخطأ في سيارتهما، ويفكران في كيفية إخفاء الجثة وتصبح ليلة مشهودة في أحياء المدينة الفقيرة.

ويسعى المخرج من خلال الفيلم للتجول في الهوامش الحضرية ذات الجمال القاسي والشخصيات التي يبدو أنها تظهر من العدم.

"عمر الفراولة" من الجزائر..

وفي عروض منتصف الليل يشارك الفيلم الجزائري "عمر الفراولة" Omar la Fraise للمخرج الجزائري إلياس بلقدار، وهو الفيلم الذي حصل أيضا على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام في عام 2020 لتطويره.

يتناول الفيلم قصة محتال هارب في شوارع الجزائر يواجه مواقف غير متوقعة.