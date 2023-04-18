 مؤسسة الياسين الدولية تنظم إفطارًا جماعيًا في منزل عائلة الأسرى أبو صلاح

نظمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، اليوم الإثنين، إفطارًا جماعيًا في منزل عائلة الأسير المحرر أسعد أبو صلاح، والد الأسيرين في سجون الاحتلال فهمي وصلاح أبو صلاح، في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشارك في الإفطار رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الياسين" الدولية الدكتور أحمد بحر وأعضاء مجلس الأمناء والهيئة الإدارية للمؤسسة، وشخصيات برلمانية ورسمية وقيادية ولفيف من عائلة "أبو صلاح".

وجاء هذا الإفطار الخاص بعائلة الأسرى "أبو صلاح"، إحياءً لليوم الوطني للأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل، واهتمام مؤسسة "الياسين" الدولية بالأسرى وقضاياهم.

وفي نهاية الإفطار، كرمت مؤسسة "الياسين" الدولية عائلة الأسرى "أبو صلاح"، وقدمت لهم درعًا تكريميًا وموسوعة الأعمال الكاملة للشهيد الشيخ أحمد ياسين.