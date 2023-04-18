القيادي ماجد حسن: الأسرى تاج رؤوسنا وعنوان قضيتنا وفجر حريتهم آتٍ

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ماجد حسن إن الأسرى تاج رؤوسنا وعنوان قضيتنا، ولن يهدأ لأحد عيش ما داموا في الأسر.

وأضاف حسن في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان/ أبريل من كل عام، أن ألم الأسرى ألمنا وجرحهم جرحنا، وفجر حريتهم آتٍ بإذن الله.

وتابع قائلاً: "اجعلوا ثقتكم بربكم أولاً وبمقاومتكم ثانياً، وإن بعد العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسريين، والله مع الأسرى ولن يترهم أعمالهم".

وأحيا الفلسطينيون في كل أماكن وجودهم أمس الاثنين، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 نيسان/ أبريل من كل عام.

وفي بيان لها في يوم الأسير، جددت حركة حماس التأكيد على أن قضية تحرير الأسرى من سجون العدو هي قضية وطنية بامتياز، كانت وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدّخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.

وحذرت الحركة حكومة الاحتلال الفاشية من تصعيد انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد أسرانا الأبطال في سجونها، وحملتها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، وخصوصاً الأسرى المرضى والأطفال والنساء، فتلك جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في كسر إرادتهم وصمودهم.