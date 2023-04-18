الناشطة حمد: الأسرى خلفهم شعب لن يتركهم وفي ظهرهم مقاومة لن يغفوا لها جفن حتى نيل حريتهم



قالت الناشطة سمر حمد، إن الأسرى الفلسطينيين خلفهم شعب وفي ظهرهم مقاومة فيها رجال صدقوا عهدهم ولم يغفوا لهم جفن هانئ حتى ينالوا حريتهم.

وأضافت: "أنتم يا تاج الرؤوس شرف هذه الأمة تذودون عنها وعن كرامتها بزهرات أعماركم التي أفنتها تلك السجون، دفعتم ثمن حريتنا بأسر أنهك أجسادكم وما نال من عزائمكم".

وأكدت أن الأسرى كانوا وسيبقون منارات العز فينا وشامة النصر بالرغم من كل ظلم السجن وجبروته.

وتابعت: "فلتعلموا جيدا يا أسرانا أن خلفكم شعب وفي ظهركم مقاومة فيهار رجال صدقوا عهدهم مع الله ولم يغفوا لهم جفن هانئ حتى تنالوا حريتكم".

وأحيا الفلسطينيون في كل أماكن وجودهم أمس الاثنين، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 نيسان/ أبريل من كل عام.

وفي بيان لها في يوم الأسير، جددت حركة حماس التأكيد على أن قضية تحرير الأسرى من سجون العدو هي قضية وطنية بامتياز، كانت وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدّخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.

وحذرت الحركة حكومة الاحتلال الفاشية من تصعيد انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد أسرانا الأبطال في سجونها، وحملتها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، وخصوصاً الأسرى المرضى والأطفال والنساء، فتلك جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تفلح في كسر إرادتهم وصمودهم.