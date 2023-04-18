الناشطة البرغوثي: انتهاكات الاحتلال بحق المرابطين تزيد شعبنا تمسكا بالمسجد الأقصى

قالت الناشطة فادية البرغوثي إنه كلما زادت انتهاكات الاحتلال بحق المرابطين، ازداد تمسك شعبنا بالمسجد الأقصى المبارك.

ودعت البرغوثي أبناء شعبنا الفلسطيني لمواصلة الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك حتى بعد شهر رمضان المبارك، وعدم تركه وحيدا في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.

وأشارت إلى الحشود الكبيرة من المصلين الذين اعتكفوا في المسجد الأقصى المبارك في ظل تضييقات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العسكرية المشددة.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى دوما لإقامة الحواجز العسكرية لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك.

وأحيا أكثر من ربع مليون فلسطيني، ليلة الـ27 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وامتلأت كل ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، في مشهد مهيب.



وخلال الليل، انطلقت مسيرات في باحات المسجد، ورددت هتافات لنصرة المسجد الأقصى، وللقائد محمد الضيف، وقالوا: "حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف".



وسادت أجواء إيمانية عامرة بالمصلين في المسجد الأقصى في ليلة الـ27 من رمضان، بينما عززت قوات الاحتلال تواجدها عند طريق المجاهدين بين باب حطة والأسباط لمنع المرابطات المبعدات من تناول طعام الإفطار هناك.



وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.



وشارك المعتكفين في المسجد الأقصى هذه الليلة الشيخ رائد صلاح، بعد حرمان استمر لنحو 15 عاماً بسبب تضييقات الاحتلال.



ووصل الشيخ صلاح إلى المسجد اليوم الاثنين، حيث حظي باستقبال المصلين والمرابطين فيه.



وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.