الاحتلال يخطر بوقف بناء ثلاثة منازل في رام الله

أخطرت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، بوقف العمل والبناء في ثلاثة منازل وبركسين في بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من بلدة نعلين، وتسليم إخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل لكل من: أحمد صبحي عميرة، والشقيقين حمد ومحمود موسى.

وسلمت قوات الاحتلال المواطنَين عطا موسى، ومخلص شهوان إخطارين بوقف البناء والعمل في بركسين لتربية الماشية.

وخلال شهر مارس/ آذار الماضي، نفذت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 436 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تراوحت بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية، وفق هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان".