أدعية وداع شهر رمضان 2023 قصيرة ومكتوبة

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك 2023، يبحث الكثيرون على محرك البحث "جوجل" عن أجمل أدعية وداع شهر رمضان وليلة القدر، واستقبال العيد الذي ينتظره كبار وصغار المسلمين بعد انتهاء صيام شهر رمضان المبارك.

دعاء نهاية شهر رمضان مكتوب

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت يا ودود يا ذا العرش المجيد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، لا تجعلنا من المطرودين من رحمتك في هذا الشهر الفضيل، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والفوز بجنانك والعتق من نيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا واجعلنا من المقبولين.

اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك، حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب.

ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به، اللهم أعده علينا بالخير أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة ومعافاة ومن نحب، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم أعده علينا سنين عديدة، وأعوامًا مديدة ونحن بأفضل صحة وأحسن حال.

اللهم نسألك في نهاية شهر رمضان أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين.

نسألك اللهم في ختام شهر رمضان أن تُعنا على قضاء حوائجنا وبارك لنا في أيام حياتنا، واكتب لنا الرحمة والعفو والغفران من عندك.

في نهاية رمضان نسأل الله تعالى الغنيمة والصحة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، في نهاية رمضان اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.

اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلِّ على محمد وآل محمد وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا.

اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك وأنا لك مسلم لا أرجو نجاحًا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك، وامنن عليّ جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغ شهر رمضان وأنا معافى من كل مكروه ومحذور من جميع البوائق.

اللهم في ختام هذا الشهر الفضيل اسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي، واحفظ اهلي يا أكرم الأكرمين.

اللهم في ختام شهر رمضان أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج، واجعل قلبي نقيًا من الخطايا كما جعلت الثوب الأبيض نقيًا من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

أجمل أدعية نهاية رمضان

اللهم في ختام شهر رمضان أسألك العيشة التي لا يفارقها الفرح ولا يتخللها الحزن، اللهم أسألك ميتةً سويةً، ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح فلا تجعلنا نشقى بعدك، اللهم نسألك العلا من الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وفعل وعمل.

اللهم تقبّل صيامنا الذي صمناه لك خشيةً منك ورجاءً في عفوك، وخوفًا من عقابك، اللهم في هذا الشهر الفضيل لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا رب العالمين من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم في ختام شهر رمضان لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا غمًا إلا أزلته ولا دينًا إلا قضيته، ولا عسرًا إلا يسرته ولا مبتلًا إلا عافيته ويسر أمرنا يا أرحم الراحمين.

مع آخر صباح في رمضان اللهم نسألك يا رب ألا ينتهي الشهر إلا وقد بشرتنا باستجابة دعواتنا وفرجت عنا همومنا

اللهم في صباح آخر يوم من رمضان نسألك أن تبلغنا إياه أعواماً بعد أعوام وأن تتقبله منا على ما كان منا من تقصير

الَلهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار، ولا تكتبنا عند نهايته من أهل التفريط والإضاعة وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة.

في نهاية شهر رمضان لا نسألك يا رب سوى أن تتمم علينا نعمنا وأن ترأف في حالنا مما قدرته لنا.

اللهم تلطف بنا واقبلنا من بين عبادك الصالحين وتب علينا في ختام شهر رمضان وما بعد رمضان يا أرحم الراحمين.

ربنا أتيناك وجلين منيبين راجين رحمتك التي وسعت السماوات والأرض فلا تردنا، أنت خير من نسأل وخير من نرجو، فامح ذنوبنا وعاملنا بجميل عفوك لا بما اقترفت أنفسنا، أوكلناك جميع أمورنا فدبرها بجلال قدرتك، فمنك السلام الذي نريد وعندك السكينة التي نطلب والنجاة التي لا تكون إلا بفضلك.

اللهم لك الحمد، أنت نورُ السماواتِ والأرض ومَن فيهن، ولك الحمد أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرض ومَن فيهن، ولك الحمد، أنت ربُّ السماواتِ والأرض ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حق، والنبِيُّون حق، والساعةُ حق، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنت، وعليك توكَّلت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسرَرتُ وما أعلَنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت.

اللهم هذا انقضاء رمضان وأنت رب رمضان ورب الشهور كلها، اللهم تقبلنا وأعِنا على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.