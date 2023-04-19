مركز : عمداء الأسرى أمضى أقلهم 40 عيدا في السجن

قال رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن هناك 398 أسيراً من عمداء الأسرى أمضى أقلهم 40 عيداً في سجون الاحتلال.

وأكدّ الأشقر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن فرحة الأسرى باستقبال العيد لم تدخل منذ عشرات السنين على المئات من بيوت بعضهم الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

وأوضح عميد الأسرى محمد الطوس من الخليل المعتقل منذ 38 عاماً، أمضى 76 عيداً في الأسر.

وبين الأشقر أن الأسير نائل البرغوثى أمضى 86 عيداً خلف القضبان في الاعتقال الأول و68 عيداً متتالية، وأمضى في الاعتقال الحالي 18 عيداً بعد إعادة اعتقاله عام 2014.

وذكر أن المئات من الأسرى فقدوا أحد أحبابهم أو أكثر دون أن يتمكنوا من تقبيل أيديهم خلال الأعياد حيث لا زالوا يرزحون تحت قيد الأسر.

وأشار لوجود 23 أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1994، أقلهم أمضى 60 عيداً في سجون الاحتلال.

ودعا إلى زيارة بيوت الأسرى وتفقد عائلاتهم في العيد، ورفع معنوياتهم حيث يفتقدون أبناءهم في هذه المناسبات المباركة.