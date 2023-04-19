النائب حلايقة تؤكد ضرورة مواصلة الرباط بالأٌقصى بعد شهر رمضان

قالت النائب سميرة حلايقة، إن من واجب الفلسطينيين مضاعفة الاستعدادات للتصدي لمخططات الاحتلال في المسجد الأقصى، بعد رمضان.

وأضافت حلايقة: "لم تتوقف المؤامرة على الأقصى ولم تتوقف عمليات التحدي التي يمارسها الاحتلال خلال شهر رمضان وأعتقد أن المؤامرة ستزيد حدتها والتحديات ستتضاعف فيما بعد الشهر الفضيل".

وتابعت: "من الواجب أن تتضاعف الاستعدادات للتصدي لما هو قادم".

وأكدت أن المستوطنين يستغلون قله الزوار وانحسار أعداد للمعتكفين والمرابطين فيما بعد شهر رمضان، محذرة من أطماع الاحتلال والمستوطنين في الأقصى.

وشددت على ضرورة الاستعداد للوقوف في وجه المخططات وإفشالها والدفاع عن الأقصى.

وتواصلت الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

وأدى أكثر من 70 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان الفضيل.