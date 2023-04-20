الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة واعتقلت 11 مواطنًا.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 11 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة، واعتقلت الشاب حازم قرعاوي، نجل القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي.

وأصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة بفعل انفجار (كوع) حاول إلقاءه تجاه قوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرقي نابلس شمالي الضفة وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة، قبل أن تعتقل الشاب قيس أرشيد من منزل عائلته بعد اقتحامه وتخريب محتوياته، فيما اعتقلت زيد حسين من بلدة دير الحطب.

وشهدت بلدة عارورة قضاء رام الله مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، حيث اعتقلت شابا من البلدة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر دان، وداهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها، قبل أن تعتقل الأسير المحرر محمد الزغيبي.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم جنوبي الضفة، حيث اعتقلت القوات 7 شبان، تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة القدس، اندلعت مواجهات أخرى في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز من قبل تلك القوات، بينما اقتحمت قوات أخرى حي رأس شحادة في مخيم شعفاط.