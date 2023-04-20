مخطط جديد يوسّع البناء في مستوطنة شرقي القدس خمسة أضعاف

نشرت بلدية الاحتلال في القدس بالتعاون مع شركة (شيكون فيبينوي) مخططا جديدا يوسع البناء في قطع الأراضي الواقعة في مستوطنة (جفعات همتوس) المقامة على أراضي بيت صفافا في شرقي القدس إلى خمسة أضعاف، من 300 إلى 1500 وحدة استيطانية.

وسيتسبب بناء هذه الوحدات الاستيطانية، في بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوبا، كما سيحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية.

هذا، وقد تم إقرار مخطط (جفعات همتوس) قبل عقد من الزمن، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدة استيطانية.

وكان قد جرى نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية من الوحدات المذكورة قبل ثلاثة سنوات، أما اليوم، فتجري أعمال واسعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية، وهذا على ما يبدو من أجل تمهيد الأرض لأعمال بناء يهودي مستقبلي في الحي.

هذا وحصلت شركة (شيكون فيبينوي) على نسب بناء موسعة في (جفعات همتوس)، في إطار اتفاق توصلت إليه الشركة مع بلدية القدس، يقضي بعدم البناء على أراض تملكها في حي (كريات يوفيل) غربي القدس، وذلك بسبب معارضة السكان لأعمال البناء هناك، ومطالبتهم بالإبقاء على المساحة كمساحة عامة، ومقابل ذلك، تمّت توسعة حقوق البناء لشركة البناء (الإسرائيلية) في (جفعات همتوس).