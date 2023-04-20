أسرع الطرق للتخلص من الهالات السوداء قبل العيد

إذا لاحظت أن منطقة أسفل عينيك أصبحت تكتسب لوناً داكناً وتحيط أسفلها الهالات السوداء؛ فهذا يعني أنه قد حان وقت التغيير واتباع خطوات سريعة وطرق فعالة للقضاء عليها، لتتمتعي ببشرة صحية ومشرقة، لاستقبال عيد الفطر المبارك وأنت في أبهى حلة.

نقدم إليكِ مع "حواء" أبرز الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من الهالات السوداء:

وضع أكياس الشاي أسفل العينين لعلاج الهالات

تساهم أكياس الشاي في القضاء على الهالات السوداء بفاعلية؛ لاحتوائها على مادة "التانين" المفيدة لصحة البشرة، كل ما عليك فعله تطبيقها أسفل العينين 10 دقائق قبل غسلها بالمياه الباردة.

ماسك الخيار

يمكنك تطبيقه من خلال وضع قطع الخيار المبردة على عينيك مدة 15 دقيق؛ فالخيار غني بفيتامين "ج" والسيليكا التي تساعد على تفتيح التصبغات.

زيت اللوز

زيت اللوز غني بالخصائص المضادة للأكسدة وفيتامين "E"؛ ما يساعد على إزالة الهالات وتفتيح البشرة، ويمكنك إضافة نصف ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت اللوز، وتطبيق الخليط أسفل العينين عدة دقائق.

شرائح البطاطا

تحتوي البطاطس على مواد طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الهالات، كل ما عليك فعله هو وضع شريحتين من البطاطس حول العين بضع دقائق قبل غسلها.