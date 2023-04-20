حماس تدعو للاستمرار بالحشد والرباط في الأقصى

دعت حركة حماس، أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، إلى الاستمرار في الحشد والرباط والصلاة في المسجد الأقصى، وخاصة في أوقات اقتحام المستوطنين، لتشكيل سوراً حامياً له ودرعاً واقياً في مواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية.

ووجهت حماس في بيان وصل "الرسالة نت"، التحية إلى أهالي القدس المرابطين، رأس الحربة والدرع الحامي للأقصى والقدس، وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل المحتل الذين جادوا بالدماء لأجل القدس والأقصى.

وأثنت حماس، على صمود أهالي غزة، ومقاوميها القابضين على الزناد الذين يُثبتون للعدو في كل مرة أن الأقصى خط أحمر، وأن الأقصى ليس وحيداً.

وأبرقت بالتحية لكل ساحات المقاومة التي لم تتردّد في قول كلمتها بالنار عندما اعتدى المحتل على المسجد الأقصى والمعتكفين، مضيفة "أن صورة الوحدة الميدانية في مواجهة هذا العدو كانت كفيلة بدفعه إلى النكوص على رأسه والعودة عن قرار الاقتحام في العشر الأواخر".

وأشارت، إلى أن عملية الأغوار البطولية التي جاءت رداً فورياً ومباشراً على العدوان على الأقصى، وسحل الحرائر فيه لن تكون يتيمة، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته في كل الساحات جاهزون للرد على عدوان الاحتلال والدفاع عن الأقصى المبارك.

وأشادت حماس بفلسطينيي الشتات والمنافي وفي مخيمات الصمود، الذين ساندوا المرابطين في معركتهم فكانوا نعم الظهير لشعبهم في هذه المعركة.

وحيت الأمة العربية والإسلامية التي لم تتردّد في إسناد القدس وفلسطين، مؤكّدين للعدو أنهم في قلب معركة الدفاع المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا الأكرم.