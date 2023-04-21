بينهم 160 طفلًا.. 4900 أسير يقبعون في سجون الاحتلال

يقبع 4900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني ظهر اليوم الجمعة.

وأكد نادي الأسير في بيانٍ صحفي، أن 31 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، فيما يحتجز الاحتلال 160 طفلًا، في سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون".

وأوضح أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بلغ 23 أسيرًا، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985.

ويُضاف إلى الأسرى القدامى 11 أسيرًا من المحررين في صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" وحرروا عام 2011، وأعيد اعتقالهم عام 2014.

بينما وصل عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد 554 أسيراً، أعلاهم حكمًا الأسير عبد الله البرغوثي، حيث أصدر الاحتلال بحقه حكما 67 مؤبداً.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، 236 شهيداً، فيما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم12 أسيرًا، بحسب البيان.

أما الأسرى المرضى فقد بلغ عددهم 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وشدد "نادي الأسير" أنهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

في حين وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر فبراير/ شباط المنصرم، 970 أسيرًا.