المرابطة خويص: مسؤوليتنا العظيمة تكثيف التواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكافة الوسائل

أكدت المرابطة المقدسية خديجة خويص على أن إعادة مصلى باب الرحمة إلى ما كان عليه هي مسؤوليتنا جميعا.

وقالت خويص إن مسؤوليتنا العظيمة تكمن في تكثيف التّواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكلّ وسيلة.

وأوضحت أنه تمّ تدمير تمديدات الكهرباء وتكسير أجزاء من المصلى وقطع سماعات الصلاة وقطع الماء عن قسم النساء، وقطع وإزالة السواتر بين الرجال والنساء.

وحذرت من خطر يدبره الاحتلال لمصلى باب الرحمة، مبينة أن الاحتلال يهدف لتوقيف الحياة والصلاه بهذا المكان من المسجد الاقصى.

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد حمادة، أن اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، بمثابة تخطٍ جديد للخطوط الحمراء.

وأوضح حمادة أن اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة، إمعان في حربه على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها، وخاصة المسجد الأقصى.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى ضرورة المداومة على التواجد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الديمومة والمحافظة على الرباط في المسجد الأقصى المبارك، بعد شهر رمضان، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم التهويدية.