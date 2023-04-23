أمير عبد اللهيان للنخالة: مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يؤكد، في اتصال بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، استمرار الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال (الإسرائيلي).

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال بالأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة، استمرار الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال.

وشدّد أمير عبد اللهيان على أن إيران "مستمرة في تقديم الدعم إلى الشعب والمقاومة الفلسطينيَّين، سياسياً ومعنوياً، من أجل تحرير فلسطين"، مشيراً إلى تركيز المرشد الإيراني، السيد علي خامنئي، في خطابه بمناسبة عيد الفطر اليوم، إلى قضية فلسطين وزوال الاحتلال الصهيوني.

بدوره، أعرب النخالة لوزير الخارجية الإيراني عن تهانيه للحكومة والشعب الايرانيَّين بعيد الفطر، وتحياته للقيادة الإيرانية الداعمة لفلسطين وقضيتها.

وأكّد "وحدة المجموعات الفلسطينية" في مقابل الاحتلال (الإسرائيلي)، شاكراً دعم إيران للشعب الفلسطيني.

وكان المرشد الإيراني السيد علي خامنئي قال، في وقت سابق اليوم، إنّ سرعة زوال "إسرائيل" تزداد يوماً بعد آخر، لافتاً إلى أن "العالم بأسره يرى ذلك".

وأضاف السيد خامنئي، خلال كلمته لدى استقباله مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، أنّه "متى انتهت قوة الاحتلال الرادعة سينتهي، وهذه القوة انتهت الآن، أو أوشكت على النهاية، بفضل المقاومة".

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