 أبو كويك: نهيب بأبناء شعبنا شد الرحال إلى الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال 

أهاب القيادي في حماس الشيح حسين أبو كويك، بأبناء شعبنا الفلسطيني، شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لإفشال المخططات التلمودية الاستيطانية.

وأكد أبو كويك أن هناك توجها صهيونيا لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى، اليوم الاثنين، إمعانا في فرض تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأضاف: "لنكمل المسيرة التي بلغت أوجها في شهر رمضان المبارك، ولنراكم الإنجازات التي تحققت بالجهد والمعاناة والصبر والرباط، لنحافظ على قدسيته، ونمنع تدنيسه من قطعان المستوطنين".

وتابع: "لنصن العهد الذي أخذناه على أنفسنا بأن نحافظ على المسجد الاقصى المبارك".

وكانت قد أعلنت جماعات "إدارة الهيكل" الاستيطانية عن عودة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، اعتبارًا من اليوم، وسط دعوات لاقتحامه يوم الأربعاء القادم للاحتفال بما وصفته بـ "يوم الاستقلال".

وتواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الديمومة والمحافظة على الرباط في المسجد الأقصى المبارك، بعد شهر رمضان، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم التهويدية.