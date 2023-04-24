مقتل فلسطيني في جريمة جديدة بالنقب

أعلنت مصادر محلية، اليوم الاثنين، مقتل شاب فلسطيني في بلدة تل السبع بمنطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر جرائم القتل إلى 51 فلسطينيًا منذ بداية العام.

وقالت المصادر، إن إبراهيم عيد حسن الأعسم (30 عاما) من قرية تل السبع، لقي مصرعه في جريمة قتل بعد ظهر اليوم.

وذكرت أم الضحية كان برفقة زوجته داخل مركبته بمحاذاة مكتب البريد، بالقرب من محطة للشرطة، ثم أطلق مجهولون النار تجاهه مباشرة ما أدى لمقتل على الفور.

ولفت إلى أن الشرطة الإسرائيلية عثرت على سيارة محروقة في النقب، يشتبه بأنها استُخدمت في جريمة القتل، مشيرةً إلى أنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وتصاعدت جرائم القتل في الداخل المحتل منذ بداية العام الجاري، حيث قُتل 51 شخصا بينهم امرأة وشابة من فلسطيني الداخل المحتل، أي أكثر من ضعف عدد القتلى مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.