تركيا تعتزم تصدير سيارتها المحلية (توغ) في 2025

أعلنت تركيا اليوم الاثنين، أنها ستبدأ تصدير سيارتها المحلية من نوع "توغ"، في العام 2025.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تمضي قدمًا لتكون قاعدة إنتاج تقنيات الشحن والبطاريات، جنبًا إلى جنب مع السيارات الكهربائية في أوروبا.

وأوضح "أردوغان" في كلمة له، خلال حفل وضع حجر أساس شركة "سايرو" لإنتاج البطاريات وتطويرها في ولاية بورصة غربي تركيا، أن بلاده تخطو خطوة جديدة في استثمار ضخم، سيضمن جعلها لاعبًا قويًا في تكنولوجيا البطاريات، وفق تعبيره.

وبيّن أن شركة "سايرو" لإنتاج البطاريات وتطويرها، ستبدأ باكورة إنتاجها عام 2024​​​​​​، مشيرًا إلى أنها ستغدو مع بدء تشغيلها مركزا متكاملا ينتج وحدات بطاريات عالية المحتوى من النيكل بحلول عام 2026.

وأفاد أن "سايرو" ستوفر أمن إمدادات البطاريات لإنتاج السيارة المحلية "توغ".

وأكد الرئيس التركي، أنه مع نزول سيارة "توغ" إلى الشوارع، باتت تركيا صاحبة علامة تجارية من شأنها منافسة أفضل نظيراتها في العالم، وفق قوله.

وأشار أن الهدف يتمثل في تسليم 28 ألف سيارة لأصحابها خلال العام الجاري، ومليون سيارة بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن مسؤولي دول صديقة هنأوه بإنتاج السيارة المحلية وطلبوا شراءها.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 %، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.