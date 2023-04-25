هجمات إلكترونية تستهدف مواقع للاحتلال ضمنها الموساد

ذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية)، الإثنين، أنّ مجموعة القراصنة الإلكترونيين "أنونيموس سودان" نفّذت هجوماً سيبرانياً واسعاً ضد عدة مواقع إلكترونية حكومية.

وأوضحت وسائل الإعلام عبرية، أنّ الموقع الإلكتروني لجهاز "الموساد" كان على رأس المواقع التي استهدفها الهجوم، إضافة إلى "موقع التأمين الحكومي، ومواقع (إسرائيلية) حكومية عدة تتعرض لهجوم سيبراني قوي".

وذكر الإعلام (الإسرائيلي) أن "مجموعة الهاكرز أنونيموس سودان، هاجمت موقع الموساد".

وذكرت صحيفة "معاريف" أنّ مجموعة "أنونيموس سودان"، قالت على حسابها على تطبيق "تلغرام"، إنّها أسقطت موقعين حكوميين مركزيين، موقع "الموساد" و"التأمين الحكومي"، بواسطة هجوم منع خدمات.

كما نقلت "معاريف" تهديد المجموعة: "هذا الهجوم هو تحضير لهجومٍ كبير".

وكان الإعلام (الإسرائيلي) ذكر في 13 نيسان/أبريل الجاري، أنّ شركة بريد (إسرائيل) تعرضت لمحاولات تنفيذ "هجوم سيبراني" ضد بنيتها التحتية، وأعلنت نتيجة ذلك أنّها أغلقت جزءاً من منظومات العمل التابعة لها من أجل منع المهاجمين من الوصول إليه.

وفي منتصف آذار/مارس الماضي، أعلن الاحتلال تعرّضه لسلسلة هجمات سيبرانيّة غير مسبوقة في حجمها، وقال إنّ الهجمات "ألحقت ضرراً بمواقع الإنترنت الحكوميّة المدنيّة من دون المسّ بالمواقع الأمنية".

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