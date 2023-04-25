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^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يغلق معابر غزة بحجة الأعياد اليهودية

الرسالة نت-غزة

أغلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، يوم الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة بالكامل، فيما أبقت حاجز بيت حانون/إيرز (شمال) يعمل جزئيًا، بحجة الأعياد اليهودية.

وقررت حكومة الاحتلال إغلاق كرم أبو سالم يومي الثلاثاء والأربعاء؛ بسبب الأعياد، على أن يعاد فتحه الخميس كما المعتاد.

ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد لسكان قطاع غزة منذ عام 2007، إذ فرضت (إسرائيل) في منتصف ذلك العام حصارًا مشددًا وأغلقت كافة المعابر مع القطاع

ويعمل المعبر من الأحد حتى الخميس، وتغلقه سلطات الاحتلال بين حين وآخر ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها تجاه سكان القطاع.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/281892

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