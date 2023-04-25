الجهاد تنظم وقفة تضامنية مع القيادي عدنان في رام الله

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس وقفة تضامنية مع القيادي الأسير الشيخ خضر عدنان، على دوار المنارة برام الله، تضامناً معه في إضرابه عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي وسط تدهور خطير على صحته.

وشارك حشد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي وجماهير شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى في الوقفة التضامنية رافعين صور الأسير القيادي خضر عدنان وشعارات تضامنية معه، وسط هتافات مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وخلال كلمة للقيادي المحرر ماهر الأخرس، قال فيها إن الشيخ خضر عدنان هو ممثل معاناة شعبنا وهو صوت الشهداء والأسرى ومظلومية شعبنا، مضيفاً أنه كان نداً للاحتلال رغم سنوات السجون والتهديد وأن محاولة اغتياله في سجون الاحتلال تنذر برد قاس من مقاومتنا.

وأكد الأخرس أن الاحتلال لن يكسر الشيخ خضر وهو بهذه القوة والصلابة التي تتحدى العدو، معتبراً أن الشيخ خضر كان داعماً للمقاومة بالكلمة والموقف الثابت في بيوت الأسرى والشهداء والمناسبات الوطنية، وهو نهج حركة الجهاد الإسلامي.

يذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (80) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وسط تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي وسياسة إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال.