محلل صهيوني: الضفة تشهد تغييرًا غير معهود منذ 23 سنة

قال محلل عسكري صهيوني إن مناطق الضفة المحتلة، تشهد مؤخرًا تغييرًا جوهريًا لم يعهده الكيان منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.

وذكر محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 ألون بن دافيد، أن جيش الاحتلال يصطدم بعشرات أو مئات الفلسطينيين من الضفة في كل عملية اقتحام، مع "استعداد غير مألوف للموت".

وأضاف "الحدث الأهم الذي يواجهه الكيان مؤخرًا يأتي عبر الساحة الفلسطينية، وهو حدث لم نعهده منذ 15 عامًا، ويتسم باستعداد العشرات أو المئات من الشبان للخروج من منازلهم لمواجهة قوات الجيش والموت".

وتابع "نتحدث عن أعداد كبيرة جدًا لأشخاص مستعدون لمواجهتنا والموت في سبيل ذلك".

وتطرق (بن دافيد) إلى التغير الذي طرأ على بنية الشاب الفلسطيني مؤخرًا، إذ "نلتقي مع مقاومين صغار في السن يقضون أوقاتهم على شبكات التواصل، ويهتمون بتصوير أنفسهم قبل الخروج لتنفيذ عملية ويشاركون ذلك عبر التليغرام والتيك توك، ويرغبون بأن يكونوا مؤثرين عبر الشبكات؛ لذلك نحن نرى الشاب يأتي إلى منطقة النبي يعقوب مساء الجمعة ويقتل 7 أشخاص ويدخل إلى المركبة ويأمل العودة إلى البيت".

وبين (بن دافيد) أنه من "الصعب اكتشاف منفذين مفترضين للعمليات من بين مئات آلاف ممن يعبرون عن كراهيتهم للكيان، ومن منهم سيحول هذا العداء إلى عمل فعلي حقيقي"، لافتًا إلى أن هناك حلولًا جزئية عبر خوارزميات تقنية مرتبطة بأنظمة جمع المعلومات الذكية، وأن التركيز في هذه الأيام على هذه الوسائل عبر شبكات التواصل".

كتائب القسام