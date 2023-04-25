المسيرة التعليمية بالضفة: التربية تعلن انتظامها والحراك يستمر بالإضراب

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاءK انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس الضفة الغربية، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، فيما تحدث حراك المعلمين عن نجاح استمرار الإضراب.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور: "سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ومالية، بالاستناد لمرجعيات قانونية بحق المعلمين غير الملتزمين بالدوام".

ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، فقد دخل آلاف الطلبة إلى صفوفهم في المدارس المختلفة، وسط فرحة الأهالي والطلبة معا، لانتظام التعليم في المدارس، بحسب الوزارة.

ويأتي انتظام العملية التعليمية، وفقا لما جاء في بيان الوزارة "بعد دعوات من جميع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور في المحافظات، وإثر استجابة الحكومة لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، ومهنة التعليم، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية".

وأشارت مصادر تربوية، إلى أنه سيتم تعويض الطلبة من خلال خطط علاجية وبرنامج تعويضي لكافة المقررات الدراسية، أعدته وزارة التربية والتعليم.

وفي المقابل، قال "حراك المعلمين الموحد" في بيان عمم على وسائل الإعلام إن "نسبة الإضراب بشكل عام 88% حتى الآن".

وتحدث الحراك عن عودة مئات المعلمين للإضراب بحسب مصادر موثوقة لديه، وبأن الأعداد في تزايد".

وحمّل حراك المعلمين حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية كامل المسؤولية عن ضياع العام الدراسي.

وأضاف الحراك: "نؤكد أكاذيب المديريات الفاشلة، واتضحت إشاعات الوزارة، فهي المسؤولة عن حل الأزمة منذ البداية، وهي من يتوجب عليها فعل ذلك دون إجبار المعلم على انتزاع حقه عبر الفعاليات".

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