الاحتلال يفرج عن ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح عمير شلهوب

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن الطالب في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية وممثل الكتلة الإسلامية السابق "عمير شلهوب"، بعد إعتقال إداري ظالم دام أكثر من 11 شهراً.

واعتقلت قوات الاحتلال في ال29 من مايو 2021 الطالب شلهوب إلى جانب الطالبين في كلية الهندسة محمد سلامة، وإيهاب عاشور، بعد اقتحام منازلهم في مدينة نابلس خلال حملة اعتقالات نفذتها.

وتقدمت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بأحر التهاني والتبريكات من الطالب في كلية الإقتصاد وممثل الكتلة الإسلامية السابق شلهوب بمناسبة الإفراج عنه٠

يشار إلى أن شلهوب أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق في سجون السلطة، حيث تعرض للتعذيب والشبح والضرب على خلفية نشاطه الطلابي في الكتلة الإسلامية.

وصعدت قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة مؤخراً من عمليات اعتقال وملاحقة طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات على نشطاء الكتلة التي تمكنت في الأشهر الأخيرة من تحقيق انجازات كبيرة سواء على صعيد الانتخابات كما جرى في جامعة بيرزيت، أو تعزيز وجودها وفعالياتها كما جرى في جامعة النجاح بنابلس، وبوليتكنيك فلسطين في الخليل.