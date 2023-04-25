إطلاق نار صوب مسيّرة للاحتلال ورشق مركبات للمستوطنين بالضفة

استهدف مقاومون مساء اليوم الثلاثاء طائرات مسيّرة للاحتلال بنابلس، فيما رشق الشباب الثائر مركبات المستوطنين في شوارع الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، أطلق مقاومون النار صوب طائرات مسيّرة للاحتلال المنتشرة في أجواء البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.

وألقى الشباب الثائر الحجارة صوب حافلة مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، كما رشقوا حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة عينابوس.

وفي رام الله، تضررت مركبات المستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة على الشارع الاستيطاني "446" غرب رام الله.

كما تضررت مركبات مستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس الجورة برفقة جرافة عسكرية، بالتزامن مع إغلاق مدخل حلحول.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وقوع 9 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.



ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 16 عملاً مقاوماً، توزعت ما بين عملية دهس واحدة، و4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة واحدة، إلى جانب مواجهات مع الاحتلال وإلقاء حجارة في 10 نقاط بالضفة الغربية.



وأصيب 8 مستوطنين، أمس الاثنين، في عملية دهس بطولية وقعت في سوق "محانيه يهودا" بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بينها حالة خطيرة للغاية.